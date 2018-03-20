МИД Чехии вызвал российского посла Александра Змиевского из-за заявления представителя российского МИД Марии Захаровой, что в стране велась работа над ядом "Новичок".

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, в среду, 21 марта, Змиевский должен будет объяснить эти "лживые утверждения".

Напомним, Захарова сделала это заявление 17 марта в эфире одного из российских телеканалов. "Наиболее вероятным источником происхождения этого химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов, в частности по настоящее время, проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". [Это] Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция. По США тоже надо ставить вопрос", - подчеркнула она, заверив, что это подтверждается многочисленными открытыми источниками.

Ранее у Лондоне заявили о доказательствах того, что газ "Новичок" был произведен в России.

Премьер Великобритании Тереза Мэй прямо обвинила Российскую Федерацию в причастности к покушению на бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля 4 марта в городе Солсбери на юго-западе Великобритании. При этом она охарактеризовала это покушение как акт агрессии против  Соединенного Королевства, поставивший под угрозу жизни британских граждан.

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