Роскомнадзор обещает заблокировать Telegram, если через 15 дней ФСБ не получит ключи для дешифровки данных
Роскомнадзор грозит заблокировать Telegram после 15 дней, если мессенджер не предоставит ключи для дешифровки сообщений пользователей. Об этом говорится на сайте российского ведомства.
"Telegram Messenger Limited Liability Partnership не предоставил в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принятых, переданных, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений", - говорится в сообщении.
При неисполнении требований доступ к ресурсам Telegram будет ограничен.
Напомним, в 2016 году российский закон "О противодействии терроризму" предусматривал обязать "организаторов распространения информации" в Интернете предоставлять ключи для декодирования сообщений пользователей.
Мессенджер Telegram заявлял, что не может подчиниться требованию ФСБ России и передать ключи для дешифровки сообщений пользователей потому, что нарушит тайну частной переписки.
Как сообщала "Страна", ранее в России Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ.