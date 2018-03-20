Роскомнадзор грозит заблокировать Telegram после 15 дней, если мессенджер не предоставит ключи для дешифровки сообщений пользователей. Об этом говорится на сайте российского ведомства.

"Telegram Messenger Limited Liability Partnership не предоставил в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принятых, переданных, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений", - говорится в сообщении.

При неисполнении требований доступ к ресурсам Telegram будет ограничен.

Напомним, в 2016 году российский закон "О противодействии терроризму" предусматривал обязать "организаторов распространения информации" в Интернете предоставлять ключи для декодирования сообщений пользователей.

Мессенджер Telegram заявлял, что не может подчиниться требованию ФСБ России и передать ключи для дешифровки сообщений пользователей потому, что нарушит тайну частной переписки.

Как сообщала "Страна", ранее в России Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ.