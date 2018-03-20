В российском Мурманске обрушился многоэтажный жилой дом. Разрушены три этажа - с пятого по второй.

Об этом сообщает "Лайф".

По предварительной информации, в одной из квартир произошел взрыв газа.

Взрыв произошёл на Свердлова, 6\1. На месте работают экстренные службы города.

По данным Mash, под завалами рухнувшего дома в Мурманске могут находиться пять человек. Как минимум один погиб.

"Месяц назад газовщики приходили с проверкой в рухнувший в Мурманске дом. В первом подъезде (где и произошел взрыв) они смогли попасть только в 6 квартир. Еще в одну их не пустили, - сообщает канал.

По данным РИА "Новости" спасатели извлекают из-под завалов обрушившейся части дома в Мурманске женщину.

Фото: https://t.me/breakingmash

Видео: t.me/breakingmash

Ранее "Страна" сообщала, что в центре Одессы обвалился дом. Под завалами оказалась пожилая горожанка. Фото.

Также опубликовано видео с места обрушения моста в Майами, где пострадали десятки людей.