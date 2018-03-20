В Мурманске обвалилась пятиэтажка, из-под завалов достают женщину. Фото, видео
В российском Мурманске обрушился многоэтажный жилой дом. Разрушены три этажа - с пятого по второй.
Об этом сообщает "Лайф".
По предварительной информации, в одной из квартир произошел взрыв газа.
Взрыв произошёл на Свердлова, 6\1. На месте работают экстренные службы города.
По данным Mash, под завалами рухнувшего дома в Мурманске могут находиться пять человек. Как минимум один погиб.
"Месяц назад газовщики приходили с проверкой в рухнувший в Мурманске дом. В первом подъезде (где и произошел взрыв) они смогли попасть только в 6 квартир. Еще в одну их не пустили, - сообщает канал.
По данным РИА "Новости" спасатели извлекают из-под завалов обрушившейся части дома в Мурманске женщину.
Фото: https://t.me/breakingmash
Видео: t.me/breakingmash
Ранее "Страна" сообщала, что в центре Одессы обвалился дом. Под завалами оказалась пожилая горожанка. Фото.
Также опубликовано видео с места обрушения моста в Майами, где пострадали десятки людей.