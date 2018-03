Украина вошла в тройку самых дешевых стран для проживания. Об этом свидетельствует исследование "The Cost of Living Around the World 2018", основанное на индексе Numbeo.

Кроме нашей страны к дешевым странам отнесли Пакистан, Египет, Индию и Тунис.

Фото: movehub.com

Рейтинг самых дорогих стран возглавили Бермудские острова, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамские острова.

Ранее сообщалось, что Киев поднялся на 20 позиций в списке самых дорогих городов мира и занял 110 место в рейтинге.

А Украинцы скатились вниз в мировом рейтинге самых счастливых стран.

Также мы рассказывали о рейтинге Bloomberg, в котором Украина заняла 7 место в рейтинге "самых несчастных" стран мира.