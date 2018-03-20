Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с победившим на выборах в России президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал NBC.

Телеканал ссылается на информационные источники в Белом доме.

О чем говорили президенты, телеканал не уточняет.

Напомним, выборы главы государства прошли в России 18 марта. По итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, действующий президент одерживает победу с результатом 76,68%.

"Страна" ранее сообщала, что генсек Совета Европы поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.

Также корреспондент "Страны" в репортаже рассказала о том, как Крым выбирал президента России и что говорили люди на участках.