После выборов президента в России Трамп поговорил с Путиным по телефону
Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с победившим на выборах в России президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал NBC.
Телеканал ссылается на информационные источники в Белом доме.
О чем говорили президенты, телеканал не уточняет.
Напомним, выборы главы государства прошли в России 18 марта. По итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, действующий президент одерживает победу с результатом 76,68%.
"Страна" ранее сообщала, что генсек Совета Европы поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.
Также корреспондент "Страны" в репортаже рассказала о том, как Крым выбирал президента России и что говорили люди на участках.
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