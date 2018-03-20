Дочери известного американского актера Брюса Уиллиса, который прославился благодаря фильму "Крепкий орешек", поздравили отца с 63-летием.

Румер, Скаут и Таллула в Instagram показав архивные фото с отцом."С днем рождения, папа. Люблю тебя до Луны и обратно. (На фото я пытаюсь быть твоим сыном)", - написала, в частности, Румер.

Фото: instagram.com/rumerwillis

"Для большинства людей он - больше мифическая икона жанра экшн, но для меня это большой чудило всегда был моим папой. Сегодня ему 63, и я безумно рада, что мне удалось провести этот день с ним и напомнить ему, как я благодарна за то, что он всегда меня подбадривал, чтобы я была большая как громила, показывал, что это нормально - причудливо танцевать где угодно, старался, чтобы я слушала классический рок, и никогда не прятал несравненной любви к своему целого шабаша дочерей. Люблю тебя, папа", - призналась Скаут.

Фото: instagram.com

Таллула нежно назвала папу "громилой" и показала, как он брил ей голову.

Фото: instagram.com

Правда, девушка, которая теперь имеет косы по плечи, уточнила, что это было в 2015-м году.Как известно, с мамой девочек, Деми Мур Брюс Уиллис развелся в 2000-м. А нынешняя жена Эмма родила кинозвезде еще двух дочерей.

Ранее "Страна" сообщала, что дочери Брюса Уиллиса опубликовали "голые" фото из ванной.

Также две звезды Голливуда сфотографировались с газетой Копейский рабочий из Челябинской области.