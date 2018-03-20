На Закарпатье спасатели пытаются спустить к подножию горы Погорилец Верховинського района Ивано-Франковской области тело погибшего туриста из Ужгорода. Транспортировка может продлиться до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Ивано-Франковской области.

Напомним, 20 марта около 12.50 тело погибшего туриста нашли в районе долины Гропа и горы Выход.

"После транспортировки тела, погибшего передадут работникам полиции", проинформировала пресс-секретарь управления ГосЧС в Ивано-Франковской области Светлана Бабушкина.

Что касается другого найденного туриста, который является жителем Ужгорода, то ему спасатели обеспечили сопровождение.

"Этот турист ночевал на горе Поп Иван. Ему обеспечили ночлег в отделении ГосЧС, где постоянно дислоцируется Яворницкое поисково-спасательное отделение. Спасатели Ивано-Франковской области осуществляют сопровождение этого туриста в поселок Верховина", - отметили в пресс-центре.

Турист из Тернополя добрался до населенного пункта Шибене Верховинского района и остановился у местных жителей.

Напомним, трое туристов во время прохождения туристического маршрута заблудились в районе горы Поп Иван Раховского района Закарпатской области. Один из них погиб от сердечного приступа.

Как сообщала "Страна", ранее спасатели требовали от туристов Закарпатья регистрироваться перед походом в горы.