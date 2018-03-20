Верховная Рада приняла за основу законопроект о Кодексе Украины по процедурам банкротства, который предусматривает процедуру признания неплатежеспособным для физического лица.

Как передает "Интерфакс-Украина", соответствующее решение поддержали 233 народных депутатов на пленарном заседании парламента во вторник.

"Законопроект отвечает на все вопросы, касающиеся санации, банкротства, ликвидации юридических лиц. Мы это сбалансировали и выделили в первой книге Кодекса. Вторая книга содержит новый институт украинского законодательства – эта книга регулирует банкротство физических лиц", – сказал глава парламентского комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук ("Народный фронт"), выступая перед народными депутатами.

Законопроект №8060 предполагает судебную и досудебную процедуру банкротства физлица. В частности, предлагается разрешить применить к физлицу, которое не в состоянии погасить долги, их реструктуризацию, в ином случае - признать его банкротом с удовлетворением требований кредиторов.

Документом также предлагается разрешить продавать имущество банкротов исключительно на электронном аукционе через единую систему при обязательном согласовании с кредиторами стартовой цены лота, текста объявления, стоимости содержания.

Как указывается в пояснительной записке к проекту закона, существующее регулирование процедур банкротства позволяет должникам уклоняться от выполнения своих обязательств перед кредиторами. Процедуры банкротства слишком длинные и недостаточно эффективные, что делает отечественный рынок неконкурентоспособным.

Законопроект также предлагает позволить обеспеченным кредиторам инициировать дело о банкротстве.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине собираются признавать банкротами не только предприятия, но и физлица.

Также в Раде назвали сумму долга, после которой украинцы могут считаться банкротами.