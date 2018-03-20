Представители Национального антикоррупционного бюро сообщили, что "приняли меры для устранения возможных коррупционных рисков при осуществлении закупок" в Николаевском аэропорту, с начальником которого произошел суицид. Благодаря оперативному реагированию удалось предотвратить хищение средств на одном из тендеров.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "УП".

15 января Одесское территориальное управление НАБУ направило "письма с требованием принять немедленные меры реагирования" в КП "Николаевский международный аэропорт", Николаевский областной совет, Николаевскую областную государственную администрацию, а также в Управление Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области.

"По результатам этой работы НАБУ, а также работы других правоохранительных органов, органов финансового контроля и исполнительной власти, общественности и средств массовой информации удалось предотвратить возможное хищение средств местного бюджета: договор, заключенный между компанией-победителем тендера по закупке работ и услуг по ремонту здания аэровокзала и КП "Николаевский международный аэропорт" 21.02.2018 расторгнут в порядке статьи 849 Гражданского кодекса Украины", - говорится в опубликованном сообщении.

В то же время в НАБУ сообщили, что детективы Бюро не осуществляют досудебного расследования возможных злоупотреблений при закупке упомянутых работ, и что этим занимается Следственное управление Нацполиции в Николаевской области.

Журналисты обратились к полиции Николаевской области с соответствующим запросом.

18 марта в Николаеве совершил самоубийство 29-летний и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин.

Он не оставил предсмертной записки и не сообщил медикам "скорой" причины своего поступка, хотя на момент их приезда был жив.

Но есть переписка с телефона Волошина, где он вспоминал свое назначение, проверку в аэропорту и заявлял о намерении совершить самоубийство. Эту переписку исследует полиция.

В этой же переписке есть документы от Николаевской ОГА, где сказано о выявленных нарушениях при проведении закупки услуг по ремонту, а также поручение устранить выявленные нарушения и рассмотреть возможность расторжения договора с компанией, которая делала ремонт.

Под этими документами Волошин со своим адресатом обсуждал вопрос своего возможного увольнения, писал, что, судя по этим документам он "нарушил закон", писал, что он кого-то "не боится", но имеет "суицидальные мысли".

Сотрудница "Николаевского аэропорта" Алина Коротич заявила, что на Волошина давили чиновники облгосадминистрации во главе с губернатором Алексеем Савченко.

Сам Савченко в соцсети призвал не распространять телефонную переписку Волошина, и выразил уверенность, что правоохранители со всем разберутся.

В прокуратуре Николаевской области сообщили, что дело гибели Волошина находится на контроле ее руководства.

В то же время в ведомстве информацию в СМИ о возможных причинах гибели Волошина назвали "инсинуациями".

"После результатов баллистических, судебно-медицинских и других экспертиз можно будет говорить о непричастности третьих лиц. Ведется работа по установлению последних телефонных соединений и коммуникаций. Опрашиваются лица, причастные к размещению скриншотов его переписок", - сообщили в прокуратуре.

Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Во время службы совершил 33 боевых вылета. В августе 2014 года после удара по российским десантникам под Новокатериновкой его самолет сбили.

Волошин катапультировался и приземлился на оккупированной территории. При координации куратора из штаба АТО ему удалось выбраться к позициям ВСУ.

Из армии уволился по семейным обстоятельствам. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Российские власти обвиняли Волошина в атаке на малайзийский "Боинг МН17", сбитый боевиками в 2014 году. Обвинения опровергнуты расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

У него осталась жена и двое малолетних детей.

Как сообщала "Страна", летчик Волошин получил странный звонок за день до самоубийства. "Его словно подменили".

Отметим, что летчик Волошин говорил с медиками перед смертью, но не назвал им причины суицида.