Соцсети шокировала история с коллекторами, которые добивались выплаты долга от жительницы Киева. Женщина по имени Александра обратилась за помощью в полицию и заявила, что из-за несуществующего долга ее несовершеннолетней дочери угрожают жестокой расправой.

В паблике Facebook "Киев Оперативный" опубликовали историю Александры и запись телефонного звонка с угрозами, в которой школьнице обещают "отрезать руку", "подстеречь у школы" и т.п.

"Я боюсь за себя и своего ребенка. Когда-то давно мой дядя взял кредит (в конторе по оформлению быстрых займов. – Прим.Ред) . Мы уже давно с ним не общаемся, поэтому даже не могу узнать, правда это или нет. Оказывается, коллекторы как-то нашли мой и ребенка номер и угрожают убийством. Заявление в полицию я написала, а толку? Он как звонил, так и звонит", – пожаловалась киевлянка.

Кроме того, по ее словам, коллекторы рассылают по соцсетям фото девочки с непристойными предложениями от ее имени и номер телефона. Это шокировало многих. Люди даже предлагают устроить встречу с вымогателями и устроить самосуд.

"В подобных случаях сразу звоните "102", – лишь советуют в полиции Киева. В полиции говорят, что по каждому конкретному случаю квалификация правонарушения может быть разной: вымогательство, угроза убийством и другие.

Как сообщала "Страна", на Оболони в Киеве мужчина взорвал гранату в подъезде. ЧП произошло во время конфликта, причиной которого был визит к местному жителю коллекторов, которые якобы хотели отобрать его квартиру.

Также "Страна" разбиралась, как работают частные судебные исполнители, которые с прошлого года могут взыскивать средства по долгам украинцев.



