Из-за надвигающегося на столицу снегопада, в Киеве дежурят 255 единиц снегоуборочной и 127 единиц вспомогательной техники предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор", а также 50 бригад по ручной уборке в составе 353 работников. Коммунальщики готовы к работе в усиленном режиме. Об этом сообщает КГГА на своей странице в Facebook.

"С 13:00 снегоуборочная техника "Киевавтодора" была размещена на исходных позициях во всех районах города. Такая практика позволяет дорожникам оперативно начать работы по обработке дорог столицы посыпными материалами и не допустить образования гололедицы и снежных накатов", - отмечается в сообщении.

Сейчас дорожно-эксплуатационные предприятия уже начали проводить превентивную обработку дорог.

Как сообщает Укргидрометцентр, снегопад продлится в Киеве до среды. Коммунальная корпорация просит водителей не парковать автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике оперативно убирать улично-дорожную сеть столицы.

Ранее "Страна" писала о том, что на среду синоптики обещают в Украине метели и гололедицу.

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