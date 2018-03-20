Опубликован график поминальных дней на кладбищах Киева
На киевских кладбищах поминальные дни пройдут с 15 по 18 апреля и 9 мая. К этому времени городским службам поручили благоустроить городские места захоронения. Об этом сообщает "КиевVласть" со ссылкой на соответствующее распоряжение КГГА от 14 марта 2018 года.
В частности, необходимо обеспечить пожарную безопасность и обеспечить постоянное дежурство бригад скорой медицинской помощи на Южном, Северном, Лесном Байковом и Городском кладбищах. Также ГУ Нацполиции в Киеве должно обеспечить общественный порядок около городских кладбищ.
Поминальные дни пройдут на городских кладбищах по следующему графику:
Голосеевский район:
- Байковое кладбище и Киевский крематорий - 17 апреля;
- Пироговское, Корчеватское, Мышеловское и Чапаевское кладбища - 15 апреля.
Дарницкий район:
- Дарницкое, Позняковское и Бортническое кладбище - 16 апреля;
Броварский район:
- Северное кладбище - 15 апреля.
Деснянский район:
- Быковнянское кладбище - 17 апреля;
- Лесное кладбище - 15 апреля;
- Вигуровское и Троещинское кладбища - 16 апреля.
Оболонский район:
- Пуща-Водицкое кладбище - 15 апреля.
Печерский район:
- Зверинецкое кладбище - 16 апреля;
- Мемориал на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы - 9 мая.
Киево-Святошинский район:
- Южное кладбище - 15 апреля.
Подольский район:
- Городское кладбище - 18 апреля;
- Куреневское кладбище - 16 апреля.
Святошинский район:
- Святошинское, Братское и Михайловское кладбища - 15 апреля;
- Беличанское кладбище - 16 апреля.
Соломенский район:
- Соломенское, Совское и Шулявское кладбища - 15 апреля;
- Жулянское кладбище - 16 апреля.
Шевченковский район:
- Военное кладбище - 9 мая;
- Старообрядческое кладбище и Государственный историко-мемориальный Лукьяновский заповедник - 15 апреля.
Во время подготовки к поминальным дням коммунальные службы должны очистить территорию кладбищ от мусора и вывезти его, убрать аварийные деревья и снять омелу, подготовить поливочные водопроводы, отремонтировать и покрасить ограды, ворота, общественные туалеты, бордюры и мусорные контейнеры.
Также должны быть благоустроены 454 военных могилы и мемориала.
Напомним, закарпатские цыгане делают бизнес на киевских кладбищах.
Как сообщала "Страна", в Днепре запретили ставить оградки и столики на кладбищах.