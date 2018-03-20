На киевских кладбищах поминальные дни пройдут с 15 по 18 апреля и 9 мая. К этому времени городским службам поручили благоустроить городские места захоронения. Об этом сообщает "КиевVласть" со ссылкой на соответствующее распоряжение КГГА от 14 марта 2018 года.

В частности, необходимо обеспечить пожарную безопасность и обеспечить постоянное дежурство бригад скорой медицинской помощи на Южном, Северном, Лесном Байковом и Городском кладбищах. Также ГУ Нацполиции в Киеве должно обеспечить общественный порядок около городских кладбищ.

Поминальные дни пройдут на городских кладбищах по следующему графику:

Голосеевский район:

Байковое кладбище и Киевский крематорий - 17 апреля;

Пироговское, Корчеватское, Мышеловское и Чапаевское кладбища - 15 апреля.

Дарницкий район:

Дарницкое, Позняковское и Бортническое кладбище - 16 апреля;

Броварский район:

Северное кладбище - 15 апреля.

Деснянский район:

Быковнянское кладбище - 17 апреля;

Лесное кладбище - 15 апреля;

Вигуровское и Троещинское кладбища - 16 апреля.

Оболонский район:

Пуща-Водицкое кладбище - 15 апреля.

Печерский район:

Зверинецкое кладбище - 16 апреля;

Мемориал на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы - 9 мая.

Киево-Святошинский район:

Южное кладбище - 15 апреля.

Подольский район:

Городское кладбище - 18 апреля;

Куреневское кладбище - 16 апреля.

Святошинский район:

Святошинское, Братское и Михайловское кладбища - 15 апреля;

Беличанское кладбище - 16 апреля.

Соломенский район:

Соломенское, Совское и Шулявское кладбища - 15 апреля;

Жулянское кладбище - 16 апреля.

Шевченковский район:

Военное кладбище - 9 мая;

Старообрядческое кладбище и Государственный историко-мемориальный Лукьяновский заповедник - 15 апреля.

Во время подготовки к поминальным дням коммунальные службы должны очистить территорию кладбищ от мусора и вывезти его, убрать аварийные деревья и снять омелу, подготовить поливочные водопроводы, отремонтировать и покрасить ограды, ворота, общественные туалеты, бордюры и мусорные контейнеры.

Также должны быть благоустроены 454 военных могилы и мемориала.

Напомним, закарпатские цыгане делают бизнес на киевских кладбищах.

Как сообщала "Страна", в Днепре запретили ставить оградки и столики на кладбищах.