Полиция рассматривает пять версий в деле о гибели и.о. директора "Николаевского международного аэропорта", бывшего военного летчика, ветерана АТО Владислава Волошина.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Рассматриваются пять версий совершения преступления - самоубийство в состоянии душевного волнения; самоубийство совершено в связи с профессиональной деятельностью в должности и.о. директора; самоубийство из-за взаимоотношений в семье; самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием", - сообщили в полиции.

Также установлены лица, которые допрашиваются и будут допрошены в ближайшее время.

Ранее "Страна" сообщала, что под Николаевской ОГА требовали отставки губернатора из-за смерти военного летчика Волошина.

Также "Его словно подменили". Летчик Волошин получил странный звонок за день до самоубийства.