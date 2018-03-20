В Верховной Раде одобрили ограничение годового объема заготовки древесины в Украине - 20 млн куб. м. Такой количественный показатель установлен на период действия моратория на экспорт необработанных лесоматериалов (т.н. запрет на вывоз леса-кругляка).

За принятие соответствующего законопроекта №5495 за основу проголосовали 246 народных депутатов, передают Украинские новости.

Так, на срок действия моратория на вывоз за пределы таможенной территории Украины в режиме экспорта лесоматериалов необработанных (код 4403) устанавливается ограничение внутреннего потребления отечественных лесоматериалов необработанных в размере 20 млн кубометров в год.

Кроме того, предлагается усилить ответственность за контрабанду лесоматериалов.

Законодательная инициатива предусматривает, что перемещение через границу необработанных лесоматериалов вне таможенного контроля или сокрытие от таможенного контроля влечет за собой наказание в виде лишения свободы на 3-7 лет, повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием служебного положения и полномочий влечет за собой лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Документ предусматривает внесение соответствующих изменений в Уголовный кодекс.

Кроме того, предлагается усилить ответственность за незаконную рубку.

Так, незаконная рубка, которая повлекла существенный ущерб (таковым предлагается считать тот, который превышает в 800 и более раз необлагаемый минимум доходов), транспортировка, хранение и сбыт незаконно добытой древесины влечет за собой штраф 200-300 необлагаемых налогом минимумов доходов, или арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет или лишение свободы на такой же срок.

Такие же действия на территории заповедников или природно-заповедного фонда - 500-700 необлагаемых налогом минимумов штрафа или лишение свободы на 5-7 лет, такие же действия, повлекшие тяжкие последствия, влекут за собой штраф 800-1000 необлагаемых налогом минимумов дохода или лишение свободы на 7-10 лет с конфискацией имущества.

Тяжкими предлагается считать последствия, которые в 1600 и более раз превышают необлагаемый минимум доходов.

Согласно пояснительной записке, инициатива полностью соответствует нормам Генерального соглашения по тарифам и торговле Всемирной торговой организации.

Как сообщала "Страна", во Львовской области упавшее дерево убило лесника. Несчастный случай произошел в лесном хозяйстве "Стрыйлисгосп" во время валки леса.

Напомним, что в Раду поступил законопроект об усилении ответственности за браконьерство.