Украинская авиакомпания-лоукостер SkyUp Airlines, которая собирается начать полеты с апреля 2018 года, и корпорация Boeing подписали контракт на $624 млн на производство пяти самолетов серии Boeing 737 MAX с возможностью последующего дозаказа еще пяти.

Об этом сообщили в пресс-службе украинской авиакомпании.

Заказ включает в себя два воздушных судна нового поколения Boeing 737 MAX 8 и три среднемагистральных авиалайнера Boeing 737 MAX 10.

Поставка первых пяти самолетов непосредственно с завода в Сиэтле ожидается 2023 года.

В Министерстве инфраструктуры уже прокомментировали контракт в Facebook.

"Контракт между украинской компанией SkyUP и Boeing - это беспрецедентный контракт для украинских авиакомпаний", - отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он отметил, что таким образом, в 2023-2024 годах в Украине появится до десяти новых сверхсовременных самолетов, которые будут использоваться украинской авиакомпанией.

"Это беспрецедентный контракт для украинских авиакомпаний. Украина в мировом мейнстриме - мы заказываем самолеты, серийный выпуск которых начнется только в 2021 году. Наконец мы идем в ногу с прогрессивным миром, а не догоняем его. Контракт с Boeing - это настоящий прорыв. Мы обещали создания украинского перевозчика - он создан. Мы обещали увеличение конкуренции, повышение качества услуг по их одновременным удешевлением - мы заложили для этого все предпосылки. Украинская железная дорога контракт с General Electric? украинская авиакомпания - с Boeing, верю и в дальнейшее успешное сотрудничество с мировыми гигантами", - заявил Владимир Омелян.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", экс-заминистра инфраструктуры заявил, что Украина переплатит по $2 млн за каждый тепловоз General Electric,

Ранее "Укрэксимбанк" назвал заоблачную стоимость локомотивов General Electric, которые купят для "Укрзализныци".

Мы писали, что министр Омелян рассказал как построит Hyperloop в Украине.

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