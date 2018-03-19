В понедельник, 19 марта, российский и советский певец Валерий Леонтьев, угодивший на сайт "Миротворец" за визиты в Крым, отметил 69-летие. Артиста порадовал его возраст, который привел его к нескромным ассоциациям. Он записал видеообращение для поклонников в своем Instagram.

"... Очень волнуюсь, потому что цифра действительно интересная - 69. Я раньше об этом только читал, книги-то там про Камасутру, но не пробовал. А теперь, в связи с датой такой интересной наступившей придется пробовать", - заявил Леонтьев.

В редакторской колонке для "Московского комсомольца" певец признался, что зеркальное число его забавляет.

"Вопреки стереотипу, поза эта достаточно сложная - требует физической выносливости, и умения максимально сосредотачиваться, и, главное, очень любить то, чем ты в этот момент занимаешься, и искренне этим наслаждаться", - дал установку Леонтьев.

Артист предполагает, что опыт в 69 перевернет его творчество вверх дном.

Как сообщала "Страна", в Иллинойсе супруги прожили 69 лет и умерли в один час.