В Одессе неизвестный "заминировал" аэропорт, рейсы задерживаются
Полиция проверяет сообщение о заминировании одесского аэропорта. Об этом пишет местное издание "Думская", со ссылкой на ГУНП в Одесской области.
"Сегодня, в 14:06 часов по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что аэропорт заминирован.
На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР. Посетители и работники аэропорта эвакуированы.
Задерживается отправка четырех рейсов — В Минск ("Белавиа"), Варшаву (LOT), Анкару (Pegasus) и Дубай (flidubai).
Ранее "Страна" писала о том, что в Шевченковском районе Киева эвакуировали людей из торгового центра "Квадрат" из-за звонка о минировании.
Также в Киеве задержали лжеминера здания МВД.