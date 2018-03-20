Полиция проверяет сообщение о заминировании одесского аэропорта. Об этом пишет местное издание "Думская", со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

"Сегодня, в 14:06 часов по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что аэропорт заминирован.

На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР. Посетители и работники аэропорта эвакуированы.

Задерживается отправка четырех рейсов — В Минск ("Белавиа"), Варшаву (LOT), Анкару (Pegasus) и Дубай (flidubai).

Ранее "Страна" писала о том, что в Шевченковском районе Киева эвакуировали людей из торгового центра "Квадрат" из-за звонка о минировании.

Также в Киеве задержали лжеминера здания МВД.