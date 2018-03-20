Старший сын президента США Дональд Трамп-младший крутил роман с певицей Обри О'Дей. Это он делал находясь в браке с Ванессой Трамп, передает Us Weekly со ссылкой на источники в окружении певицы.

"Когда это началось, они имели сразу серьезные намерения. Он (Трамп-младший - Прим. Ред.) говорил ей, что завершил отношения с женой, что они разошлись и он ее не любил, и тому подобное. Обри в него очень сильно влюбилась. Она думала, что они действительно будут вместе ", - сообщил журналистам некий источник.

Трамп-младший завершил многомесячный роман с певицей в 2012 году, когда его жена Ванесса увидела его переписку с О'Дей.

16 марта стало известно, что старший сын президента США Дональд Трамп-младший и его жена Ванесса разводятся после 12 лет совместной жизни. В этом браке родились 5 детей.

Как сообщала "Страна", сын Трампа разводится с женой. В Белом доме не дают комментарии по этому поводу.

Ранее Ванесса Трамп попала в больницу, открыв письмо мужу с белым порошком.