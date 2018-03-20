Одним из главных вопросов встречи главы УПЦ КП Филарета с руководством "Правого сектора" стало сотрудничество в сфере "способствования переходов общин Украинской православной церкви в состав Киевского патриархата".

Об этом сообщает официальный сайт УПЦ КП.

Во встрече в Киеве 19 марта приняли участие командир Добровольческого украинского корпуса (ДУК) Андрей Стемпицкий, глава Центрального штаба ПС Василий Лабайчук, руководитель Киевской городской организации ПС Владимир Загазей, а также архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор.

"В данной встрече нет ничего удивительного. Ведь еще в 2017 году "Правый сектор" и Киевский патриархат заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по созданию в Украине единой поместной церкви", - отметил публицист Александр Ермоленко. - Этот документ, кстати, со стороны ПС подписал Василий Лабайчук, которого представители УПЦ обвиняют в организации и личном участии в силовом захвате храмов данной конфессии на Тернопольщине. Судя по присутствию на встрече главы Тернопольской епархии УПЦ КП Нестора, там скоро опять может стать горячо. Уверен, что следует ожидать новых рейдерских атак на храмы УПЦ (Украинской православной церкви)".

Накануне встречи Филарета с членама ПС в селе Шпыколосы Львовской области разгорелся новый религиозный конфликт. Как сообщили источники из Львовской епархии УПЦ, 17 марта сторонники УПЦ КП предприняли попытку войти и отслужить службу в принадлежащем УПЦ Свято-Троицком храме. Однако они не смогли реализовать свои намерения, поскольку община Украинской православной церкви закрыла храм. Тогда представители УПЦ КП вызвали себе на помощь членов "Правого сектора". Параллельно с ними в Шпыколосы прибыли и сотрудники Национальной полиции Украины.

Отметим, что попытки захватов храмов УПЦ сторонниками Киевского патриархата при поддержке националистов идут уже несколько лет.