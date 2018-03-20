В Украине в ближайшие сутки 21 марта погоду будет определять холодная, влажная воздушная масса и атмосферные фронты.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометрцентра.

Ночью и утром в большинстве областей ожидается снег, метель, в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях - сильный снег (в Приазовье мокрый снег с дождем, местами гололед), днем в Украине местами небольшой снег.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях порывы 15-20 м/с, ночью в Приазовье местами 25-28 м/с. На дорогах гололедица.

Температура ночью 4-9° мороза, в Карпатах 11-16° мороза, в Крыму и Приазовье около 0°; днем от 3° мороза до 2° тепла.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 21 марта ночью, утром снег, слабая метель, днем местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. На дорогах гололедица. Температура ночью 6-8° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 марта самая высокая температура днем была 20,3° в 1974 году, самая низкая ночью -20,0° в 1942 году.

Как сообщала "Страна", синоптики предупредили о надвигающейся снежной буре.

Мы писали, что синоптик обещает Украине новый циклон, который принесет снегопад и мороз.

Ранее в "Битве синоптиков" по данным нескольких сайтов оказалось, что реально потеплеет только к выходным 24 и 25 марта.