Надежда Савченко, внефракционный народный депутат, утверждает, что из Администрации президента Украины поступил приказ о ее ликвидации.

Об этом она заявила на брифинге в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

"Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой о моей физической ликвидации от Администрации президента, от Таранова (тогда замглавы Администрации президента Андрей Таранов - Прим. Ред.), вскоре после чего он погиб. Второй раз я получила предупреждение от внешней разведки, что есть приказ о моей ликвидации, опять-таки с Банковой", - сказала она.

Ранее "Страна" сообщала, что Савченко в Генпрокуратуре рассказала о Пашинском и снайперах на Майдане.

Также после истории с Савченко Раду начали осматривать УГОшники с собаками.