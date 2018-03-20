Во вторник, 20 марта в бизнес-центре ARENA City в центре Киева нашли тело женщины. Причиной смерти считают сердечный приступ.

Об этом сообщает Информатор с места событий.

По предварительной информации, она работала уборщицей в гостинице Royal Hotel De Paris, которая располагается в здании бизнес-центра ARENA City.

Это произошло около 12:00. На место происшествия прибыли медики. Пока не удалось получить официальный комментарий от полиции Киева. Вся детальная информация появится в ходе следствия.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", актера и режиссера Кевина Смита госпитализировали с сердечным приступом. "Если бы я не отменил второе шоу, чтобы поехать в больницу, я бы умер сегодня вечером. Но пока я по-прежнему над землей!" - написал Смит.

Отметим, что в Виннице водитель врезался в дерево после сердечного приступа.