В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) не подтверждают, что руководитель САП Назар Холодницкий, который недавно вернулся на работу после сильного переутомления, может подать в отставку.

Об этом "Стране" сообщил пресс-секретаря САП Ярослав Гордиевич.

"Назар Холодницкий исполняет обязанности руководителя САП в обычном режиме. Завтра он вместе с директором НАБУ отправляется в Брюссель на рабочие встречи до конца недели. Запланированы встречи с депутатами Европарламента, среди тем обсуждения - работа антикоррупционных органов в Украине, создание антикоррупционного суда и законодательное обеспечение работы НАБУ-САП", - скзаал Гордиевич.

Как сообщала "Страна", в ноябре 2017 руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий находился в больнице. Врачи диагностировали у него хроническое переутомление с тахикардией.

Также мы писали, что Холодницкий за год заработал больше 2 млн гривен и арендовал гараж.