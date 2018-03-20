Российская армия планирует взять на вооружение новые боевые машины поддержки танков "Терминатор-2". Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам военного эксперта Виктора Баранца, первая версия этой машины создана "Уралвагонзаводом".

"Терминатор-1" предлагали оборонно-промышленному комплексу еще в 2000 году. В 2006 году был создан БМПТ "Терминатор-2", контракт на поставку которого Минобороны РФ подписало лишь 11 лет спустя в ходе форума "Армия-2017". Первым покупателем машин типа "Терминатор" в 2011 году стал Казахстан.

О преимуществах БМПТ рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец.

"Терминатор" появился у нас уже давно. Но между конструкторами и военными шли горячие споры о том, нужна ли такая машина. И вот когда эту машину охотно взял Казахстан, испытал ее в различных климатических режимах, то некоторые наши генералы сказали: надо бы эту машину прикупить. Она потому и получила название "Терминатор", что способна пробить своим зарядом любую броню. У нее очень хороший запас хода, хорошая скорость, она пригодится нашей армии в боевых порядках. По сути, это уничтожитель танков на поле боя для защиты своих танков. У нее очень серьезное оружие, мощная пушка, очень мощный двигатель", - сказал Виктор Баранец.

Фото: РИА Новости/Павел Герасимов

Сообщается, что "Терминатор-2" вооружен двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, двумя пусковыми установками со сверхзвуковыми противотанковыми ракетами "Атака-Т", двумя автоматическими гранатометами АГ-17Д и 7,62-миллиметровым пулеметом.

Система управления огнем основного вооружения машины позволяет распознавать малоразмерные цели на больших дальностях днем и ночью и в сложных метеоусловиях.

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