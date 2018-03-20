НАБУ и САП завершили расследование дела в отношении бывшего замначальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Дмитрия Суса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Сус подозревается в хищении имущества и декларировании недостоверной информации.

16 марта ему и его защитникам предоставили доступ к материалам уголовного производства, после ознакомления с которыми будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

Как установили детективы НАБУ, находясь в должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, а в дальнейшем - заместителя руководителя департамента Генеральной прокуратуры, на протяжении 2016 он систематически присваивал чужое имущество, в т.ч. в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

Также подозреваемый растратил вещественные доказательства в уголовном производстве в особо крупном размере, путем продажи сторонним лицам.

Следствие утверждает, что собрало достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что для реализации своего преступного умысла подозреваемый привлекал сотрудников департамента Генпрокуратуры, других правоохранительных органов и физических лиц.

Кроме того, в ходе расследования установлен факт внесения подозреваемым заведомо недостоверных данных в декларацию за 2015 год. В частности, он не внес внедорожник Audi Q7.

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Соломенского районного суда, который арестовал на 40 дней Суса и установил как альтернативу залог 1,2 млн гривен.

НАБУ сообщило Сусу о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Уголовного кодекса.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-"важняк" Генпрокуратуры Дмитрий Сус не смог внести за себя залог.

Также Дмитрий Сус: "Я своим ребятам давно говорил, что нас сольют. Власть поменяется, и нам всем будет ж@па".