В субботу, 17 марта сотрудники Следственного департамента спецрасследований Генпрокуратуры в третий раз допросили народного депутата Надежду Савченко по "делу Евромайдана".

Об этом сообщил начальник департамента спецрасследований Генрокуратуры Сергей Горбатюк, цитирует Укринформ.

Тема допроса касалась сообщения Савченко о том, что, якобы, Пашинский заводил снайперов в гостинницу "Украина" во время событий Евромайдана.

"(Савченко - Прим.Ред.) была в субботу. Допросили в третий раз. В этот раз по поводу ее заявления о нардепе Пашинском. Выяснили обстоятельства", - сообщил начальник департамента спецрасследований Генрокуратуры.

По его словам, Савченко прибыла на допрос без повестки, по приглашению следователя.

Как сообщала "Страна", комитет Рады по нацбезопасности исключил Надежду Савченко из своего состава. Председатель комитета Сергей Пашинский дал поручение подготовить справку о процедуре и возможность лишения Савченко звания "Герой Украины".

Еще в мае 2017 Надежда Савченко хотела спросить у Луценко про его причастность к расстрелам на Майдане.

Отметим, что "следователь Майдана" Горбатюк обвинил Матиоса в препятствовании расследованиям по Евромайдану.