Командующий Объединенных сил (ОС) Сергей Наев подтвердил получение денежных средств от брата, проживающего на территории оккупированного Крыма. Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

По словам Сергея Наева, его отец проживал в Крыму с 1995 года, где остался после завершения военной службы. Там же остался жить и младший брат командующего ОС.

"Еще перед войной, в 2012 году, во времена мирной Украины, родители предложили нам с братом завещать квартиру. В октябре 2013 года мой отец умер. Мы с братом приняли совместное решение о завещании, по которому со временем он мне должен был выплатить половину стоимости квартиры", - объяснил Наев и добавил, что официальных соглашений с братом он не заключал, поскольку "это - семейные дела".

"Впоследствии, в 2016 и в 2017 годах он (брат, - Прим. Ред.) передал мне две суммы, в эквиваленте - по пять тысяч американских долларов. То есть, эти средства, де-факто, не являются "подарком". Как законопослушный гражданин, я указал эти средства в электронной декларации. Иногда я звоню туда, в Крым, чтобы, например, поздравить с праздниками, и эти звонки - ни для кого не секрет", - объяснил Наев.

Командующий Объединенных отметил, что за поступки брата отвечать не может.

"Что касается действий брата на оккупированной территории - он взрослый человек, и за его поступки я отвечать не могу. Считаю, что он, как и миллионы граждан, оставшихся во временно оккупированном Крыму, является гражданином Украины. Убежден, что со временем, благодаря совместным усилиям нашего народа, Крым вернется, и он будет украинским", - подчеркнул Наев.

"Я принял присягу на верность украинскому народу. Я выполню те задачи, которые поставлены передо мной народом Украины, верховным главнокомандующим. Проживание членов моей семьи в Крыму меня не тяготит и не связывает никак", - заявил Наев, отвечая на вопрос допускает ли он возможность шантажа со стороны российских оккупантов в отношении своих родственников.

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