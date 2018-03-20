Командующий ОС Наев рассказал, сколько денег ему передали из Крыма
Командующий Объединенных сил (ОС) Сергей Наев подтвердил получение денежных средств от брата, проживающего на территории оккупированного Крыма. Об этом он рассказал в интервью Укринформу.
По словам Сергея Наева, его отец проживал в Крыму с 1995 года, где остался после завершения военной службы. Там же остался жить и младший брат командующего ОС.
"Еще перед войной, в 2012 году, во времена мирной Украины, родители предложили нам с братом завещать квартиру. В октябре 2013 года мой отец умер. Мы с братом приняли совместное решение о завещании, по которому со временем он мне должен был выплатить половину стоимости квартиры", - объяснил Наев и добавил, что официальных соглашений с братом он не заключал, поскольку "это - семейные дела".
"Впоследствии, в 2016 и в 2017 годах он (брат, - Прим. Ред.) передал мне две суммы, в эквиваленте - по пять тысяч американских долларов. То есть, эти средства, де-факто, не являются "подарком". Как законопослушный гражданин, я указал эти средства в электронной декларации. Иногда я звоню туда, в Крым, чтобы, например, поздравить с праздниками, и эти звонки - ни для кого не секрет", - объяснил Наев.
Командующий Объединенных отметил, что за поступки брата отвечать не может.
"Что касается действий брата на оккупированной территории - он взрослый человек, и за его поступки я отвечать не могу. Считаю, что он, как и миллионы граждан, оставшихся во временно оккупированном Крыму, является гражданином Украины. Убежден, что со временем, благодаря совместным усилиям нашего народа, Крым вернется, и он будет украинским", - подчеркнул Наев.
"Я принял присягу на верность украинскому народу. Я выполню те задачи, которые поставлены передо мной народом Украины, верховным главнокомандующим. Проживание членов моей семьи в Крыму меня не тяготит и не связывает никак", - заявил Наев, отвечая на вопрос допускает ли он возможность шантажа со стороны российских оккупантов в отношении своих родственников.
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