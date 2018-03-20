Гражданину Украины, главе созданной в Крыму "Избирательной комиссии Республики Крым" в Украине объявили подозрение о посягательстве на территориальную целостность страны и госизмене.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры АР Крым.

Его подозревают в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины, в совершении действий, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также государственной измены.

Речь идет о Михаила Малышеве, который с 2010 года возглавляет избирательную комиссию Автономной республики Крым.

Малышеву, если он вздумает приехать в Украину, грозит до 15 лет лишения свободы.

В марте 2014 во время аннексии полуострова Россией он согласился возглавить комиссию по проведению "общекрымского референдума", обеспечил его подготовку и проведение, подготовил и составил итоговый протокол, в котором говорилось о якобы поддержку решения о вхождении Крыма в состав РФ на правах отдельного субъекта.

Также подозреваемый организовал и обеспечил проведение в Крыму "выборов" в органы местного самоуправления в 2014 году, в Государственную Думу РФ в 2016 и незаконных "выборов" президента России 18 марта 2018.

По словам прокурора Гюндуза Мамедова, гражданин Украины является одним из основных фигурантов в подготовке и проведении всех незаконных избирательных процессов на территории Крыма.

"Соглашаясь на предложение возглавить Комиссию Автономной Республики Крым с проведения так называемого "общекрымского референдума" и понимая противоправность своих действий, подозреваемый очевидно осознавал и об ответственности, которая его ждет. Однако, это не помешало ему в дальнейшем возглавить незаконно образованную "Избирательную Комиссию Республики Крым", обеспечивать подготовку и проведение незаконных выборов в органы местного самоуправления, законодательных органов, а также выборов в Государственную Думу и президента Российской Федерации на территории полуострова", — отметил Гюндуз Мамедов.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин набрал 91,7% в Крыму и 92% в Севастополе.

Также о чем говорят миру и Украине результаты выборов в России.