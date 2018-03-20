Высланные из Британии в связи со скандалом вокруг отравления экс-ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочери российские дипломаты во вторник покинули здание посольства в Лондоне. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, колонна из более чем десятка легковушек и микроавтобусов отправилась в аэропорт.

Как известно, в общей сложности Лондон высылает 23 сотрудника посольства. С учетом членов семей, Соединенное Королевство покинут около восьмидесяти человек.

Британские дипломаты, которых Москва высылает из России в ответ на действия Лондона, вернутся на родину в ближайшие дни.

Ранее "Страна" писала о том, что глава МИД РФ Лавров заявил о высылке из России британских дипломатов.

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