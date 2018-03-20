Анджелина Джоли снялась в рекламе французских духов. Фото и видео
Звезда Голливуда Анджелина Джоли снялась в новой рекламе французского бренда духов Guerlain.
Guerlain представил фотографии, мини-фильм и короткие рекламные ролики с актрисой, которые были опубликованы на YouTube и на официальной странице бренда в Instagram.
Анджелина Джоли позировала фотографу Матье Сезару в платье белого цвета с открытыми плечами, обнажая свои многочисленные татуировки.
Фото: instagram.com
Фото: instagram.com
Видео: youtube.com
Ранее "Страна" сообщала, чтоАнжелина Джоли рассказала, как воспринимает грядущую старость.
Комментируя сотрудничество с Guerlain и выпуск нового аромата, Джоли дала интервью американскому изданию InStyle, в котором рассказала, что стремится "стареть с достоинством"
"Я смотрю на себя в зеркало и вижу, что становлюсь похожей на маму. Это согревает мое сердце. Я также вижу, как мое лицо стареет, но мне нравится это, потому что это означает, что я жива - я живу, и становлюсь старше", - заявила Джоли.
Актриса также рассказала о must-have продуктах в своей косметичке и ключевых правилах макияжа, которых она придерживается.
"У меня есть только одна красная помада. Также в моей косметичке можно найти черную подводку для глаз и тушь для ресниц. Что касается макияжа, то я стараюсь выбирать что-то одно - или темные глаза, или красные губы. С моими чертами лица, если я соединю эти два приема в макияже, то буду похожа на клоуна", - добавила звезда.
Также Джоли призналась, что принимает ванну в присутствии двух детейю