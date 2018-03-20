Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом в 2019 году будет зависеть от инициативы Украины. Такое заявление в интервью ВBC News Украина сделал министр финансов Александр Данилюк.

Между тем нынешняя программ сотрудничества будет длится еще целый год и ее необходимо успешно завершить.

"Это зависит от инициативы Украины. В настоящее время мы ее еще не озвучивали, пока что нет смысла об этом говорить. Еще год будет действовать нынешняя программа. Мы должны ее успешно завершить", - заявил Данилюк.

"Мы можем инициировать новую программу, но, возможно, и не будем делать этого. Если пойдем по этому пути, то его надо хорошо продумать", - сказал министр, отвечая на вопрос, имеет ли Украина шансы получить новую программу сотрудничества с МВФ в 2019 году, когда закончится действие нынешней.

По словам Александра Данилюка, нынешняя программа направлена на стабилизацию и на пуск ключевых реформ, которые изменят страну.

Министр считает, что на внедрение некоторых реформ уйдут годы. В частности, на преобразования в области медицины.

Как считает министр, нет требований действующей программы сотрудничества с МВФ, которые бы Украина категорически не выполняла.

"Выполнение нынешней программы я не могу оценить ни положительно, ни негативно. Мы должны были уже получить пятый транш от МВФ", - отметил министр и подчеркнул, что не связывает задержку выплаты очередного транша с тем, что Украина не выполняет требований Фонда.

"Это проблемы с задержкой транша, но это не значит, что мы что-то категорически не выполняем. Реализация определенных мероприятий требует много времени, не везде есть соответствующие возможности, концентрация реформаторского потенциала", - сказал министр финансов.

По словам Данилюка, за последний год в Украине реализовано несколько сложных реформ, которые нуждались в усилиях не только профильных министерств.

Он напомнил, что теперь на повестке дня - создание Антикоррупционного суда, это одна из самых сложных реформ.

"Вопрос не только в законе, но и в том, как он будет внедрен. Сейчас все борются с коррупцией. Это превратилось в национальное шоу, но хоть кто-то был наказан? У нас чуть ли не ежедневно с кого-то снимают уголовную ответственность. Этот суд, если будет правильно запущен, даст ответы на все эти вопросы", - рассказал правительственный чиновник.

Ранее "Страна" писала о том, что в МВФ отказались назвать дату очередного транша для Украины.

Также мы писали о зявлении министра финансов Александра Данилюка о том, что в апреле Украина выполнит условия, необходимы для получения очередного транша МВФ.