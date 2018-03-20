Украина направила в Интерпол документы для объявления в розыск экс-супруга Марии Максаковой Владимира Тюрина, которого подозревают в убийстве ее последнего мужа, экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, пишет "Укринформ".

"По материалам столичной прокуратуры Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины в адрес Генерального секретариата Интерпола направил материалы в отношении гражданина Российской Федерации Владимира Тюрина для постановки его на учет как "разыскиваемое лицо", - отметила она.

Ранее "Страна" сообщала об убийстве Вороненкова: 2 марта Украина объявила в розыск экс-супруга Максаковой Тюрина.

В то же время постановлением следственного судьи Голосеевского райсуда 12 марта было дано разрешение на доставку Тюрина в суд с целью избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

До этого пресс-секретарь столичной прокуратуры сообщала, что в Российскую Федерацию было направлено ходатайство о предоставлении международно-правовой помощи для сообщения Тюрину о подозрении в убийстве Вороненкова, однако ответ получен не был.

Бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили 23 марта 2017 года возле гостиницы Premier Palace в Киеве. Убийца попал у экс-депутата четыре раза - Вороненков умер на месте, нападавший также был ранен и умер в больнице.

9 октября 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в организации убийства Вороненкова подозревают российского криминального авторитета Владимира Тюрина, который ранее был гражданским мужем супруги Вороненкова Марии Максаковой.

Следствие считает, что Тюрин подконтрольный ФСБ РФ и заказал убийство Вороненкова в обмен на преференции со стороны российских спецслужб для криминальных группировок.

Сам Тюрин отрицает свою причастность к этому преступлению.

Также убийства лидера "Оплота" Жилина и экс-депутата Вороненкова заказал один человек - российские СМИ.