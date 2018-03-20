Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, который недавно вернулся на работу после сильного переутомления, может подать в отставку. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в прокуратуре.

По словам собеседника издания, Холодницкий сейчас обдумывает возможность написать заявление об отставке.

"У него были проблемы с сердцем, это был первый звоночек. А работа очень нервная", - пояснил собеседник в САП.

Как сообщала "Страна", в ноябре 2017 руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий находился в больнице.

Тогда он сообщил, что его госпитализировали из-за резкого увеличения уровня сахара в крови и скачок давления. Врачи диагностировали хроническое переутомление с тахикардией.

Напомним также, что Холодницкий подтвердил противостояние между НАПК и НАБУ.