Осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который объявил голодовку, будут кормить принудительно.

Об этом пишут "Крым.Реалии" со ссылкой на заместителя руководителя Крымской правозащитной группы Владимира Чекрыгина.

По его словам, состояние здоровья Балух вызывает тревогу у его близких.

"По словам гражданской жены, у Балуха проблемы с печенью, ему голодать вообще нельзя. Его пытались отговорить от этого шага, но Владимир - человек решительный, его переубедить не получится. Это его эмоциональное решение", - рассказал Чекрыгин.

Правозащитник отметил, что Владимир находится без связи в одиночной камере под круглосуточным наблюдением, таковы специальные условия содержания для объявивших голодовку.

Сейчас связи с политузником у родственников нет, она возможна только через адвокатов Владимира Балуха.

При этом российский адвокат Ольга Динзе сообщает, что не может связаться Балухом.

"Думаю, мы увидимся в конце марта или в начале апреля. Суд назначен на 2 апреля", - сказала она.

По словам Динзе, заключенному оказывают медицинскую помощь в следственном изоляторе, однако ее качество под вопросом.

"Его надо вывозить в гражданскую больницу. Мы обращались с подобным заявлением, но нам было отказано…Если состояние будет ухудшаться, они (сотрудники СИЗО – Прим. Ред.) будут его принудительно кормить, то есть через капельницу... С голода умереть ему не дадут, СИЗО несет ответственность за его жизнь и безопасность", - сказала юрист.

16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Ранее "Страна" сообщала, что суд отправил крымчанина Балуха в колонию-поселение.

Также украинца Балуха в Крыму отпустили под домашний арест, где запретили пользоваться Интернет.