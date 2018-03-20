Телеведущий Владимир Познер, у которого кроме российского есть также и французское гражданство, прокомментировал арест экс-президента Франции Николя Саркози, которого обвиняют в незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года.

Об этом сообщает ФАН.

"Николя Саркози арестовали во Франции, где все-таки не диктатура, а некоторые элементы демократии имеются. Видимо, у полиции есть причины... Да, он достиг высоких постов, - ну и что? Для того, чтобы этого достигнуть, нужны деньги - для предвыборных кампаний. Причем большие деньги. Кто-то их должен давать. Видимо, в данном случае их дали не те. За что его и арестовали", - заявил Познер.

Напомним, бывший президент Франции помещен под стражу в здании судебной полиции в Нантере, куда он был вызван по "ливийскому делу".

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