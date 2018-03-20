В Народном Рухе не верят, что при нынешнем руководстве ГПУ станут известны виновные в гибели лидера НРУ Вячеслава Черновола. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам главы НРУ, народного депутата Виктора Кривенко, в деле о гибели в ДТП лидера "Народного Руха Украины" Вячеслава Черновола достаточно доказательств того, что это было убийство, но при нынешних руководителях правоохранительных органов виновные в смерти Черновола не будут привлечены к ответственности.

"Последствия нерасследования убийства Черновола, тот факт, что не наказаны исполнители, в первую очередь… Если бы привлекли к ответственности исполнителей, не было бы убийства Гонгадзе, не было бы "Небесной сотни", - сказал Кривенко сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он подчеркнул: "Сейчас мы уже не можем выйти на заказчиков убийства, мертвы организаторы - экс-глава МВД Юрий Кравченко, экс-руководитель аппарата Министерства внутренних дел Украины Эдуард Фере".

По словам руководителя НРУ, нынешний генпрокурор Юрий Луценко, который во время расследования дела о гибели Вячеслава Черновола был главой МВД, "десять лет назад говорил, что достаточно доказательств того, что это было убийство".

"Поэтому "руховцы" не верят, что при этом генпрокуроре будет возможным расследование и будут привлечены к ответственности исполнители. Гипотез относительно заказчиков много, но их невозможно подтвердить", - сказал он.

Кравченко добавил, что первым требованием НРУ к правоохранительным органам все же остается привлечение к ответственности исполнителей преступления и тех, кто фальсифицировал материалы дела.

Напомним, Вячеслав Чорновол трагически погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе под Киевом, когда его автомобиль столкнулся с разворачивавшимся на шоссе "КамАЗом" с прицепом. Погиб также водитель политика Евгений Павлов, пострадал пресс-секретарь.

Как сообщала "Страна", у Луценко отчитались о завершении досудебного расследования дела Клименко.

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