Соломенский райсуд Киева оштрафовал на 25,5 тысяч гривен полковника ВСУ, который получил взятку в размере $3 тысячи. А также обязал его оплатить судебные издержки на сумму в 3 тысячи гривен.

Решение суда обнародовано в Едином госреестре судебных решений.

По данным следствия, полковник Главного управления оперативного обеспечения ВСУ Евгений Усков предложил представителям одной из коммерческих структур за $4 тысячи долларов посодействовать заключению с компанией договора на проведение природовосстановительных работ на одном из объектов ВСУ.

Компания, в свою очередь, обратилась к правоохранителям.

17 октября 2017 года полковник был пойман "на горячем" во время получения взятки в сумме $3 тысячи.

Напомним, что в Одессе на взятке попался врач-эксперт одного из профильных медучреждений. Операцию по задержанию злоумышленника проводили сотрудники СБУ совместно с прокуратурой.

Как сообщала "Страна", в "Борисполе" главных инспекторов таможни задержали на крупной взятке.