Владелец Amazon Джефф Безос прогулялся вместе со своим псом-роботом во время конференции MARS.

Об этом Безос рассказал в своем Twitter.

Конференция MARS2018, на которую прибыл и самый богатый человек мира – Джефф Безос, открылась 9 марта. Во время конференции, миллиардер решил выйти на прогулку с робопсом SpotMini от компании Boston Dynamics.

Фото: twitter.com/JeffBezos

Также основатель Amazon поиграл в бирпонг с другим роботом.

Кстати, в прошлом году на MARS2017 Джефф Безос побывал в роли пилота огромного робота.

Ранее "Страна" сообщала, что опубликовано видео робота, которого научили исполнять штрафные броски в баскетболе.

Также инженеры показали робота, который умеет танцевать под живую музыку, импровизируя как человек.