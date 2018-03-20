Сегодня, 20 марта, в Николаеве под стенами местной облгосадминистрации около сотни человек требовали отставки губернатора Алексея Савченко. Об этом сообщает Громадське.

Участники акции заявили, что в гибели военного летчика Владислава Волошина, который в последнее время занимал пост руководителя николаевского аэропорта, виноваты чиновники ОГА. По мнению собравшихся на пикет, именно чиновники оказывали давление на Волошина, требуя подписать незаконные документы, а именно акты выполненных работ по ремонту аэропорта.

Напомним, 18 марта в Николаеве застрелился 29-летний легендарный летчик АТО Владислав Волошин.

За полгода до трагедии Волошин со скандалом уволился из рядов ВВС, рассказав в социальных сетях о плачевной ситуации в ВВС ВСУ.

Ранее "Страна" писала о том, что за день до самоубийства летчик Волошин получил странный звонок.