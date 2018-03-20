Американским исследователям впервые удалось стать свидетелями редкого феномена – вспышек молний и грома, порожденных извержением вулкана Богослов на Аляске.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

"Если бы рядом с вулканом Богослов находился кто-то, то этот человек наверняка бы услышал гром и увидел грозовые разряды. Я уверен, что коллеги тоже заинтересуются этим феноменом и начнут изучать уже собранные данные в поисках других следов вулканических гроз", — заявил Мэтт Хэйни (Matt Haney), вулканолог из Геологической службы США.

Извержения вулканов, как сегодня считают многие люди, сопровождаются не только излияниями магмы и выбросами пепла и газов в атмосферу, но и другими феноменами. К примеру, многие очевидцы извержений часто рассказывали о том, что вершина вулкана покрывалась "грозовыми облаками", где периодически возникали громы и молнии, хорошо заметные и слышные для "зрителей".

Несмотря на большое количество подобных заявлений, ученые не спешат верить обывателям, так как громкие хлопки и вспышки света могут вызывать и обычные вулканические процессы, связанные с перепадами давления в жерле вулкана, прорывом лавовых "пробок", и прочими вещами, не имеющими никакого отношения к дождям и другим осадкам.

Хэйни и его коллеги впервые получили свидетельства того, что на вершинах вулканов действительно происходят своеобразные грозы, наблюдая за извержениями недавно проснувшегося вулкана Богослов, расположенного на одноименном острове у берегов Аляски.

В декабре 2016 года, когда началась текущая серия извержений, американские геологи установили на Богословском острове и соседних клочках суши большое количество сейсмографов и микрофонов для мониторинга состояния вулкана. Эти микрофоны, как отмечает Хэйни, записали в начале марта и июне прошлого года серию необычных звуков, не похожих ни на что другое.

Когда ученые сопоставили время записи этих звуков и спутниковые снимки вулкана, они обнаружили, что эти странные низкочастотные колебания возникали на склонах Богослова в те же моменты, когда рядом с ним вспыхивали молнии. Сила этих ударов грома, как отмечает Хэйни, в целом зависела от яркости молний. Это говорит о том, что они были неразрывно связаны друг с другом.

По словам геологов, пока не понятно, что именно порождает эти громы и молнии. В обычных грозовых облаках их порождают кристаллики льда, трущиеся друг об друга, и пока не понятно, что может играть подобную роль в выбросах вулканов.

Как сегодня считают ученые, эту роль могут брать на себя частицы вулканического пепла, однако пока это не удалось доказать, в том числе из-за их хаотичного поведения. Хэйни и его коллеги надеются, что их открытие привлечет внимание других геологов к вулканическим "громам и молниям" и поможет раскрыть их природу.

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