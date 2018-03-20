Официальная делегация Исландии может отказаться от посещения чемпионата мира по футболу, который состоится в России в знак солидарности с Британией. Об этом сообщает издание Iceland Review.

Министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Топ Тордарсон сообщил, что отказ от посещения России официальными лицами в рамках чемпионата мира по футболу сейчас стоит на обсуждении.

При этом участие национальной сборной в турнире под сомнение не ставят.

"То, что мы обсуждаем, является ответом на события в Великобритании. Это очень серьезные вещи, и они касаются не только британцев. Конечно, наша команда примет участие в чемпионате как и поклонники команды, в этом не возникает никаких сомнений", - заявил Гудлаугур.

Как сообщала "Страна", сирийские правозащитники призвали бойкотировать ЧМ-2018 в России.

Напомним также, что немецкий футбольный союз не поддержал бойкот ЧМ-2018.