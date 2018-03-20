В Индии подтвердили гибель 39 своих граждан от рук ИГИЛовцев в Ираке
Спустя три года стало официально известно, что 39 граждан Индии, похищенные террористами ИГИЛ в Ираке еще в 2014 году, погибли.
Об этом глава МИД Индии Сушма Сварадж сказала в парламенте Индии, сообщает Reuters.
"С подтвержденными доказательствами я могу сказать, что эти 39 мертвы", - сообщила Сварадж.
Министр добавила, что иракская сторона помогла идентифицировать массовую могилу, и благодаря радару были найдены тела, которые позже эксгумировали.
По ее словам, тесты ДНК подтвердили, что речь идет о строителях, которые исчезли в иракском городе Мосул в 2014 году.
Отмечается, что правительство Индии ранее неоднократно заявляло, что признает этих людей мертвыми, если будет иметь подтвержденные доказательства.
Ранее "Страна" сообщала, что в Ираке казнят 16 турчанок-жен боевиков ИГИЛ.
Также российский генерал заявил, что боевики ИГИЛ формируют новые базы в Афганистане и Пакистане.