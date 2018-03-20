Мессенджер Telegram не может подчиниться требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и передать ключи для дешифровки сообщений пользователей. Такое заявление сделал юрист компании Рамиль Ахметгалиев.

Об этом сообщает Интерфакс.

"На сегодняшний момент на запрос ФСБ (о передаче ключей - Прим. Ред.) Telegram не ответил. Компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей", - сказал журналистам Ахметгалиев, представляющий мессенджер в споре по иску Telegram к спецслужбе в Верховном суде РФ.

Также юрист добавил, что в настоящий момент за неисполнение решения о передаче ключей ФСБ мессенджеру грозит штраф, а его блокировка возможна только в судебном порядке.

"Согласно вступившим в этом году поправкам в законодательство, для блокировки (Telegram - Прим. Ред.) Роскомнадзор должен отдельно обратиться в суд", - отметил Ахметгалиев.

Напомним, Верховный суд России отказался удовлетворить иск Telegram к ФСБ об отказе предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей.

После решения Верховного суда Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости предоставить органам безопасности информацию, требуемую для декодирования сообщений, в соответствии с законом это должно быть исполнено в течение 15 дней с момента получения уведомления.

Также "Страна" писала о том, что в России оштрафовали Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ.