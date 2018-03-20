Предварительные слушания по делу украинского политзаключенного в России Романа Сущенко состоятся 27 марта. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин на странице в Twitter.

"Заседание начнется в 10:00", - сообщил Марк Фейгин.

Фото: twitter.com/FeyginMark

Напомним, 27 февраля к задержанному и арестованному в России украинскому журналисту Роману Сущенко допустили жену Анжелику и дочь Юлию.

Напомним, что 30 сентября 2016 года ФСБ России задержала в Москве журналиста "Укринформа" Романа Сущенко по обвинению в шпионаже. В российской спецслужбе считают, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как сообщала "Страна", заместитель начальника штаба АТО подозревается в шпионаже в пользу РФ. Служба безопасности Украины ведет следственные действия относительно 13 человек, подозреваемых в работе на российские спецслужбы.