Стало известно, когда в Москве состоятся предварительные слушания по делу Сущенко
Предварительные слушания по делу украинского политзаключенного в России Романа Сущенко состоятся 27 марта. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин на странице в Twitter.
"Заседание начнется в 10:00", - сообщил Марк Фейгин.
Фото: twitter.com/FeyginMark
Напомним, 27 февраля к задержанному и арестованному в России украинскому журналисту Роману Сущенко допустили жену Анжелику и дочь Юлию.
Напомним, что 30 сентября 2016 года ФСБ России задержала в Москве журналиста "Укринформа" Романа Сущенко по обвинению в шпионаже. В российской спецслужбе считают, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.
Как сообщала "Страна", заместитель начальника штаба АТО подозревается в шпионаже в пользу РФ. Служба безопасности Украины ведет следственные действия относительно 13 человек, подозреваемых в работе на российские спецслужбы.