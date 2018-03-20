Прокурор на суде по делу Рубана "расшифровал" новую пидозру
На заседании Апелляционного суда Киева 20 марта, по делу руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, прокурор "расшифровал" новое подозрение, которое было озвучено ему еще 15 марта, передает "УП".
"Рубану дополнительно сообщено о новом подозрении и об изменении ранее сообщенного подозрения. Так, Рубан сейчас подозревается в совершении преступлений, таких как: заговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти ч. 1 ст. 109, подготовка к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109) по предварительному сговору лиц", - заявила сторона обвинения.
Также Рубана подозревают в подготовке к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112), подготовке к теракту (ч. 1 ст. 14, ч . 3 ст. 258), содействии террористической организации "ДНР" (ч.1 ст. 258-3) и незаконном обращении с оружием по предварительному сговору лиц (ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263).
Прокурор добавил, что прокуратура получила необходимые доказательства, обосновывающие подозрение Рубану.
"Часть этих доказательств приобщена к материалам ходатайства, обоснованно подозрение и риски. Во время досудебного расследования установлено, что Рубан может совершать действия, предусмотренные ст. 177 УПК (скрываться от органов досудебного расследования и/или суда, уничтожить, спрятать или исказить доказательства, воздействовать на свидетелей и т.д.)", - сказал прокурор.
Он отметил, что Рубан подозревается в совершении очень тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
До этого Рубану подозрение было объявлено по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Приготовление к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".
Ранее "Страна" сообщала, что суд отклонил апелляцию Рубана на арест.
Также "То, что инкриминируют Рубану, невозможно практически и даже теоретически выполнить" - адвокат.