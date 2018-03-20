Петр Порошенко встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Во время встречи они обсудили перспективы выхода катарского сжиженного газа на украинский рынок и другие вопросы.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Во время переговоров речь шла об усилении сотрудничества в сельском хозяйстве, энергетике и сфере транспортной инфраструктуры, в частности портовой отрасли.

Стороны договорились о проведении межправительственной экономической комиссии в 2018 году.

Петр Порошенко выразил благодарность за последовательную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал шейха о ситуации на Донбассе.

Президент пригласил эмира посетить Украину с визитом.

Напомним, что 18 марта, во время рабочего визита президента Украины в Кувейт, страны договорились о двустороннем упрощении визового режима.

Как сообщала "Страна", 20 марта в Дохе прошла встреча президента Украины Петра Порошенко с эмиром государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.