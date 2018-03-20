Порошенко обсудил с эмиром Катара поставки сжиженного газа в Украину
Петр Порошенко встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Во время встречи они обсудили перспективы выхода катарского сжиженного газа на украинский рынок и другие вопросы.
Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Во время переговоров речь шла об усилении сотрудничества в сельском хозяйстве, энергетике и сфере транспортной инфраструктуры, в частности портовой отрасли.
Стороны договорились о проведении межправительственной экономической комиссии в 2018 году.
Петр Порошенко выразил благодарность за последовательную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал шейха о ситуации на Донбассе.
Президент пригласил эмира посетить Украину с визитом.
Напомним, что 18 марта, во время рабочего визита президента Украины в Кувейт, страны договорились о двустороннем упрощении визового режима.
Как сообщала "Страна", 20 марта в Дохе прошла встреча президента Украины Петра Порошенко с эмиром государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.