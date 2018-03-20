На ВНО в этом году зарегистрировались 290 574 человека - УЦОКО
К 20 марта для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО), прием документов на которое завершился накануне, зарегистрировались 290 574 человека.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
"По состоянию на сегодня - 290 тысяч 574 человека... Это предварительная информация", - сообщили в центре.
Там отмечают, что завершение приема документов накануне еще не означает, что именно такое количество зарегистрировалась.
Документы еще будут обрабатываться не менее недели, а то и дольше, уточнили в УЦОКО.
"Может, кому-то будет отказано. А человек имеет право до 2 апреля прислать повторно комплект документов - те, кому отказано", - пояснили в центре.
В 2018 году регистрация для участия во ВНО длилась с 6 февраля по 19 марта. Внесение изменений в регистрационные данные - с 6 февраля по 2 апреля 2018 года.
Ранее "Страна" сообщала, что в Министерстве образовании объявили, когда начнется регистрация ВНО на магистратуру.
Также в Украине запустили бесплатные онлайн-курсы для подготовки к ВНО.