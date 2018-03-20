В одном из магазинов Кишинева на улице Матеевича прогремел взрыв. Погибли два человека и еще двое покупателей были ранены. Об этом сообщает publika.md.

На данный момент на месте происшествия находятся спасатели и правоохранительные органы. Территория вблизи магазина оцеплена усиленными нарядами полиции.

По предварительной информации, покупатель взорвал гранату, выходя из магазина после покупки сигарет.

Среди погибших продавщица и один мужчина.

Еще двое пострадавших в момент взрыва находились в магазине.

Фото: publika.md

Фото: publika.md

Фото: publika.md

Фото: publika.md

Как сообщала "Страна", в Киеве на Оболони во время жестокой драки в подъезде взорвали гранату, есть раненые.

Напомним также, что на блокпосту "Майорск" от взрыва гранаты погиб пограничник.