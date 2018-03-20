Из Украины, второй раз за полгода, выдворили вора в законе по кличке Профессор
В Киеве уже второй раз за полгода задержали 26-летнего уроженца Грузии, вора в законе по кличке Профессор", который постоянно живет в Турции.
Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.
"Во время пребывания на территории Украины "вор в законе" организовывал так называемые "сходки" для перераспределения сфер влияния в уголовном мире. При этом Профессора больше всего интересовали группы угонщиков автомобилей и лица, которые занимались кражами из транспортных средств на территории Киева и Кропивницкого. Также он уделял внимание привлечению к незаконной деятельности молодежи", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
В сентябре 2017 года Профессора" уже задерживали сотрудники столичного уголовного розыска и принудительно выдворили в Турцию с запретом въезда на три года. Вскоре злоумышленник незаконно вернулся в Киев, где планировал больше внимания "уделить" автомобильным ворам.
Профессора во второй раз сопроводили до самолета, которым он направился в Стамбул. Сейчас решается вопрос о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на три года.
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