В Киеве уже второй раз за полгода задержали 26-летнего уроженца Грузии, вора в законе по кличке Профессор", который постоянно живет в Турции.

Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

"Во время пребывания на территории Украины "вор в законе" организовывал так называемые "сходки" для перераспределения сфер влияния в уголовном мире. При этом Профессора больше всего интересовали группы угонщиков автомобилей и лица, которые занимались кражами из транспортных средств на территории Киева и Кропивницкого. Также он уделял внимание привлечению к незаконной деятельности молодежи", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В сентябре 2017 года Профессора" уже задерживали сотрудники столичного уголовного розыска и принудительно выдворили в Турцию с запретом въезда на три года. Вскоре злоумышленник незаконно вернулся в Киев, где планировал больше внимания "уделить" автомобильным ворам.

Профессора во второй раз сопроводили до самолета, которым он направился в Стамбул. Сейчас решается вопрос о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на три года.

Ранее "Страна" писала о том, что из Украины выдворили гражданина Молдовы, который был смотрящим в Хмельницком.