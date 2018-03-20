Еврокомиссия потребовала от Facebook объяснений относительно использования личных данных пользователей во время предвыборной кампании Дональда Трампа.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова назвала "ужасающим" факт, что данные 50 млн пользователей могли быть с легкостью использованы для политической выгоды.

Юрова отметила, что ожидает "большей ответственности в обращении с нашей личной информацией", и, что ЕС "использует все юридические меры" для защиты данных граждан.

В то же время телеканал CNBC сообщает, что из-за снижения курса акций Facebook на фоне скандала с использованием данных пользователей за последние сутки состояние Марка Цукерберга сократилось на $6,06 млрд.

Ранее "Страна" сообщала, что акции Facebook рухнули после скандала с Cambridge Analytica.

Также компания, работавшая с Трампом, получила данные о миллионах пользователей Facebook благодаря обычному приложению.